Noleggio biciclette e monopattini elettrici, il Comune di Messina cerca operatori - Tempostretto

Domande entro il 2 maggio. Ecco come funzionerà il servizio

“Individuare operatori economici interessati allo svolgimento del servizio di noleggio di monopattini elettrici e di biciclette a pedalata assistita in modalità a flusso libero, cioè senza dotazione di attrezzature per la custodia o altri sistemi di postazioni fisse e con la possibilità di lasciare il dispositivo elettrico in un punto diverso da quello di prelievo”.

E’ l’obiettivo dell’avviso emanato dal Comune di Messina, dopo la delibera di giunta numero 199 del 4 aprile 2023.

Saranno autorizzati per due anni (rinnovabili per altri due) al massimo dieci operatori, ciascuno con un minimo di 200 monopattini e 500 biciclette, per un totale complessivo di 1.000 monopattini e 500 biciclette. Nel caso in cui gli operatori partecipanti fossero più di dieci si farà una graduatoria in base al numero decrescente di monopattini elettrici attualmente gestiti in Italia; in caso di parità si farà sorteggio.

La manifestazione d’interesse dovrà essere inviata all’indirizzo protocollo@pec.comune.messina.it entro il 2 maggio.

Applicazione

Il servizio dovrà essere disponibile in tutto il territorio comunale e i fruitori potranno farne uso senza limiti temporali o di distanza. Tramite applicazione, sarà possibile vedere i mezzi disponibili, eventualmente prenotarli, sbloccarli a inizio utilizzo e bloccarli al termine, pagare in modo sicuro, segnalare guasti, criticità, incidenti o comportamenti scorretti. Durante le ore serali e notturne ci sarà l’obbligo del giubbotto retroriflettente, mentre il casco sarà obbligatorio per i minorenni e consigliato anche per i maggiorenni.

Dovranno essere indicate aree e percorsi nei quali è consentita la circolazione dei mezzi e l’ubicazione delle aree in cui ne è consentita la sosta, solo negli stalli riservati ai mezzi a due ruote o nelle rastrelliere per le bici, ma non sul marciapiede. E ci sarà anche un call center.

La ricarica delle batterie sarà a carico degli operatori, che dovranno dotarsi anche di un’assicurazione con un massimale di 7 milioni 750mila euro.