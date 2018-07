Antonino Platania nuovo dirigente del Genio Civile

E’ Antonino Platania, chiamato da tutti Tony, il nuovo ingegnere capo del Genio Civile di Messina. Ha 65 anni, è ingegneri civile edile e da tempo ricopriva la carica di funzionario dell'ufficio di via Aurelio Saffi, oltre a quello di consigliere dell'Ordine.

"Gli ingegneri - dice il presidente dell'Ordine, Francesco Triolo - avranno e potranno direttamente dialogare con un 'dirigente amico' che potrà affrontare con l’intero Consiglio le problematiche dei professionisti. Sono sicuro che sia l'ing. Platania sia il neo assessore e vice sindaco Salvatore Mondello potranno per validità, competenza e cordialità essere due validi e fondamentali interlocutori per tutti i professionisti e per una rinascita dell'edilizia messinese".