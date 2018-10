L'assessore Pappalardo ha deciso: è Scoglio il sovrintendente del Teatro

Da giugno a ottobre, ma alla fine l’assessore regionale Pappalardo ha fatto la sua scelta: è Gianfranco Scoglio il nuovo sovrintendente del Teatro Vittorio Emanuele. Il primo tassello della governance dell’Ente è stato messo, sia pure con tempi biblici.

Scoglio prende il posto di Egidio Bernava, che insieme a Catello De Martino era rimasto nella “terna” che l’assessore ha vagliato per settimane prima di decidere.

L’ex city manager ed ex vice presidente della Provincia, ex assessore, nonché ex candidato sindaco nel 2013, esponente di centro destra aveva deciso di presentare la candidatura per il ruolo di sovrintendente per affrontare una nuova sfida, forte soprattutto delle sue capacità manageriali “penso che sia importante questo, riuscire a trovare risorse, trovare soluzioni innovative” lasciando quindi al Cda, ai direttori artistici le decisioni appunto legate alle stagioni. Proprio questa sua impostazione avrà convinto Pappalardo, che ha trascorso gli ultimi due mesi a bilanciare le scelte con l’infornata di nomine del governo Musumeci alle prese con le richieste della maggioranza. Adesso Scoglio deve mettersi subito al lavoro anche perché ci sono ancora altri nodi da sciogliere: all’appello mancano ancora Presidente e Cda e se i tempi della Regione sono quelli fin qui dimostrati rischiamo che fino a Natale non si veda luce all’orizzonte. Le nomine del Cda inoltre sono al centro del braccio di ferro tra Pappalardo e De Luca ed il sindaco ha già chiarito che se da parte della Regione non sarà evidente un piano di rilancio il Comune farà le valigie e passerà all’autogestione. Compito di Scoglio sarà anche quello di far da “diplomatico” o da “pompiere” per salvare una situazione che rischia di precipitare.

Rosaria Brancato