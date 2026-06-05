 "Non è solo un mal di testa". Il 17 giugno al Policlinico di Messina visite gratuite per emicrania

“Non è solo un mal di testa”. Il 17 giugno al Policlinico di Messina visite gratuite per emicrania

Redazione

“Non è solo un mal di testa”. Il 17 giugno al Policlinico di Messina visite gratuite per emicrania

venerdì 05 Giugno 2026 - 12:40

Ecco come fare per prenotarsi

Una giornata dedicata all’emicrania, con servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi: il 17 giugno dalle 9 alle 12:30 – al piano 1 del Padiglione H – il centro cefalee del Policlinico di Messina aderisce alla giornata sull’emicrania promossa dalla Fondazione Onda Ets e offre la possibilità di effettuare visite gratuite. 

Nella stessa giornata viene proposta alla popolazione anche una seconda opzione: dalle 9 alle 12:15 ci sarà anche la possibilità di effettuare un colloquio telefonico con un neurologo esperto in cefalee chiamando il numero 0902212955. Per partecipare è necessario prenotare scrivendo via mail all’indirizzo uoccentrocefalea@gmail.com o telefonare al numero 0902212793.

“Da tempo il nostro ospedale aderisce alle iniziative della Fondazione Onda – sottolinea la direttrice amministrativa Elvira Amata – con l’obiettivo di favorire percorsi di accesso facilitati. Si tratta di occasioni preziose anche per ricevere informazioni, chiarire dubbi e ricevere una risposta più immediata a un bisogno di salute”. 

L’emicrania è una malattia neurologica cronica e disabilitante, caratterizzata da attacchi ricorrenti di cefalea di intensità moderata o severa, spesso associati a nausea, vomito e ipersensibilità agli stimoli sensoriali. A livello globale, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, è la terza malattia più frequente e la seconda più disabilitante , interessando circa il 14% della popolazione adulta mondiale . In Italia si stimano oltre 6 milioni di persone affette, di cui circa il 70% donne, interessate dalla malattia con una frequenza circa tre volte superiore rispetto agli uomini, in larga parte per il ruolo degli ormoni sessuali femminili . Nonostante l’elevata diffusione e il forte impatto, l’emicrania rimane ancora oggi sotto-diagnosticata e sotto-trattata, con tempi d’attesa per una prima visita che possono variare tra i due e i sei mesi e un persistente rischio di cronicizzazione.

Francesca Merzagora, presidente di Fondazione Onda Ets, dichiara: “La giornata sull’emicrania è un appuntamento che torna per il quarto anno consecutivo, a testimonianza di un impegno concreto e continuativo di Fondazione Onda Ets su questa patologia. Negli ultimi anni abbiamo mappato i centri cefalee sul territorio, lavorato con gli esperti per definire percorsi di cura dedicati alle donne e investito nella sensibilizzazione di chi ancora non riconosce i propri sintomi. Oggi, con questa giornata, vogliamo andare ancora più vicino alle persone: offrire un accesso diretto agli specialisti, ridurre le distanze tra il paziente e la diagnosi e ricordare che l’emicrania non è ‘solo un mal di testa’, ma una vera patologia neurologica che merita attenzione, cura e un percorso assistenziale adeguato”.

Obiettivo dell’iniziativa è sensibilizzare la popolazione sull’importanza di un riconoscimento precoce dei sintomi per favorire un accesso tempestivo ed efficace ai percorsi di diagnosi e cura e migliorare la qualità di vita dei pazienti. Uno degli ostacoli principali è ancora lo stigma sociale: l’emicrania è spesso percepita come un semplice mal di testa e non come la patologia neurologica grave e disabilitante che è, con conseguente sottovalutazione, ritardo diagnostico e mancato accesso alle cure appropriate.

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