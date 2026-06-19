Non lasciano le baracche, Trovato chiede lo sgombero forzoso di 4 famiglie

"Sospese le demolizioni". La richiesta del sub commissario ad ArisMe e Comune di Messina per Largo Diogene e via Appennini

MESSINA – Ostacoli al risanamento. Il sub commissario Santi Trovato ha richiesto ad ArisMe e al Comune di Messina l’avvio dello “sgombero forzoso nei confronti di quattro nuclei familiari che, nonostante l’assegnazione di nuovi alloggi, non hanno ancora lasciato le baracche, causando la sospensione delle demolizioni e ritardando le attività di risanamento”.



Ecco la nota: “Due dei tre nuclei familiari di via Gaetano Alessi (Largo Diogene) che hanno ricevuto le chiavi dei nuovi appartamenti, non hanno ancora lasciato le baracche, impedendo la prosecuzione delle demolizioni, mentre la baracca del terzo assegnatario è attualmente occupata da altre persone non aventi diritto. In via Appennini invece l’assegnatario non ha accettato nessuna delle case proposte in via bonaria e nel mese di maggio è stata disposta l’assegnazione d’ufficio di un immobile”.

“Urgente l’avvio delle procedure per lo sgombero forzoso dato che le 4 famiglie rimangono nelle aree del risanamento”

“Il permanere delle quattro famiglie nelle aree in cui sono state interrotte le demolizioni, con grave pregiudizio per le operazioni di risanamento, ha reso necessario e urgente l’avvio delle procedure per lo sgombero forzoso. Pertanto il sub commissario, esercitando le prerogative e i poteri di tutela delle proprietà pubbliche, come previsto dal dl n.44/2021 istitutivo della Struttura straordinaria di governo per il risanamento, ha disposto che ArisMe, avvalendosi del Comune di Messina, ponga in essere tempestivamente le azioni volte a garantire lo sgombero forzoso dei quattro immobili di Largo Diogene e via Appennini, per consentire l’immediata ripresa delle demolizioni. La nota commissariale è stata trasmessa anche alla prefetta Cosima Di Stani”, viene evidenziato.

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