Risanamento Messina. Approvata la graduatoria delle famiglie in via Appennini

Le famiglie aventi diritto sono sette, mentre due sono state escluse perché non hanno provato il domicilio antecedente al 12 maggio 2017

MESSINA – Nell’ambito del risanamento della baraccopoli denominata Via Appennini, Area 62, compresa Via 2/C – Recinto San Matteo, Area 63, sono stati individuati e verificati i nuclei familiari residenti nelle baracche presenti nell’area.

Con determina numero 19 del 29 ottobre 2025, è stata approvata e pubblicata la graduatoria provvisoria, A e B dei nuclei familiari aventi diritto e no, che saranno avviati al ricollocamento abitativo, assicurando priorità ai nuclei familiari al cui interno siano presenti persone con grave disabilità.

In graduatoria A sono presenti i nuclei storici, censiti nel 2002. In graduatoria B quelli censiti nel 2018.

In totale, sono stati approvati provvisoriamente sette nuclei familiari aventi diritto distribuiti su tre elenchi, più un elenco di esclusi:

Prioritari (Elenco Speciale ad Esaurimento): Un nucleo familiare è stato inserito in questo elenco, garantendo la precedenza assoluta per l’assegnazione.

Un nucleo familiare è stato inserito in questo elenco, garantendo la precedenza assoluta per l’assegnazione. Graduatoria “A” (Aventi Diritto): Quattro nuclei familiari inseriti.

Quattro nuclei familiari inseriti. Graduatoria “B” (Aventi Diritto): Due nuclei familiari inseriti.

Nuclei esclusi per requisito storico

La Determina indica anche due nominativi che, allo stato attuale, risultano Non Aventi Diritto, salvo Deroga.

Per due famiglie l’esclusione è motivata dalla “mancanza del requisito storico anagrafico”, ovvero la mancata presentazione di documenti che comprovino il domicilio, come richiesto dall’articolo 9 della Legge Regionale 17/19, antecedente al 12 maggio 2017.

Scadenza per le integrazioni documentali

La graduatoria è da considerarsi provvisoria. Nei prossimi giorni saranno comunicate le modalità per eventuali osservazioni e integrazioni dei nuclei in graduatoria. Gli interessati hanno tempo fino al 4 novembre 2025 per produrre eventuale documentazione integrativa, atti o memorie che possano modificare il punteggio o sanare la posizione (come nel caso dei “Non Aventi Diritto”).

Trascorso il termine, il Soggetto Attuatore approverà la graduatoria definitiva e procederà, in caso di parità di punteggio, alla necessaria e preliminare estrazione a sorte degli assegnatari per definire l’ordine di ricollocamento.

LA GRADUATORIA