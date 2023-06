"Non lasciate marcire sul viale Italia i ceppi di alberi tagliati" - Tempostretto

L'appello di un lettore: "Evitiamo che diventino ricettacolo di lerciume"

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Per tutto il viale Italia sono presenti 4-5 enormi ceppi di alberi caduti o tagliati durante l’ultimo inverno, lasciati lì a marcire tra erbacce e incurie. Ma ripiantare qualcosa no? Un progetto di verde urbano è troppo per la nostra martoriata città? Soprattutto per evitare che diventino – come già lo sono – ricettacolo di lerciume, incuria e spazzatura. In particolare, ultimo della serie, all’altezza del civico 37-35, il grande ceppo che vedete in foto”.

Di recente il Comune ha annunciato un piano per gli alberi, con la sostituzione di 500 nei prossimi cinque anni. Aggiornamenti sul tema in corso.

