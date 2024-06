Non si ferma all’alt, fugge e getta una pistola. Arrestato 20enne messinese

Mentre scappava ha buttato dal finestrino l'arma, che poi è stata recuperata

Non si è fermato all’alt dei carabinieri ed è scappato lungo le strade della zona nord, gettando dal finestrino una pistola. I militari dell’Arma l’hanno inseguito, arrestato e portato ai domiciliari con l’accusa di porto abusivo di armi e munizioni, resistenza a pubblico ufficiale e ricettazione.

Protagonista della vicenda un 20enne messinese, che ha precedenti penali e in tasca aveva anche otto proiettili. L’arma è stata recuperata, risultava rubata nel 2016 in una casa di Enna: una pistola calibro 7,65 con caricatore e tre colpi inseriti, sequestrata e inviata ai carabinieri del Ris di Messina per l’esame balistico e la verifica dell’eventuale utilizzo per commettere crimini.