Note positive per il Team Scaletta nella fase finale della Coppa Italia

Dopo la salvezza ottenuta le biancoblù si sono godute la meritata passerella alle final eight di Coppa Italia di calcio a 5 femminile

“Avete reso orgogliosi di voi tutti gli oltre 1500 abitanti di Scaletta” è questa la frase che è riecheggiata in salta stampa, al termine della sfida dei quarti di finale di Coppa Italia tra il Team Scaletta e l’Atletico Chiaravalle ed è senza dubbio lo stendardo che più di tutti si porta in dote la squadra messinese da questo appuntamento con la storia. “Abbiamo dimostrato che il Team Scaletta vale il panorama nazionale” sono le parole di Pepi Cucinotta nel post partita, intervistata da una testata specialistica. Prestazione che corona una stagione che nel 2025 le biancoblù sono riuscite a rendere bellissima, coronandola oltre che con la qualificazione all’evento dell’anno del Futsal Femminile a Fasano in Puglia, anche con la salvezza conquistata sul campo, la quinta consecutiva, nella stagione che sanciva i vent’anni di attività.

I 40 minuti contro il Chiaravalle, sono serviti ad acquisire questa consapevolezza, in un evento che le ragazze di coach Cernuto si sono guadagnate meritatamente con tre vittorie su tre nel girone di qualificazione. In terra pugliese infatti è arrivata la prima sconfitta nella manifestazione, in un match che ha visto le joniche uscire alla distanza, dopo essersi scrollate di dosso parecchia tensione. “Tremavano le gambe anche a me nella rifinitura – sono state la parole di coach Cernuto affidate ad un post social – ma sentito attorno a me la consapevolezza che non fossi sola, ma che fossimo tutte unite”. Ed è proprio con questo spirito che il Team Scaletta è scesa sul parquet, conservandolo per tutti i minuti della gara.

Team Scaletta – Atletico Chiaravalle 1-3

Avvio in salita con il Chiaravalle che sfrutta due errori in uscita, per portarsi immediatamente sullo 0-2 grazie alle reti di Giuva e di Loth. Prima frazione che si chiude con un episodio che vede protagonista Arrigo, l’estremo di maglia Scaletta esce su Felicetti involata a rete, palla smanacciata con la pivot che finisce sul corpo di Arrigo. Per il direttore di gara è penalty ed Arrigo riporta un taglio al mento che la porta fuori dalla contesa. Rigore trasformato da De Brito e parziale di 0-3. Coach Cernuto è costretta a giocarsi il resto della partita con Cucinotta come power-play, ma proprio quando sembrano esserci le premesse per il naufragio, la squadra messinese esce grinta ed artigli e si scrolla tutte le tensioni rientrando prepotentemente nel match grazie alla rete di Calabrese su assist di Firrincieli.

Nella seconda frazione è gara a viso aperto e giocata quasi alla pari per il Team Scaletta, con Cucinotta sugli scudi, abile a districarsi ottimamente sia tra i pali che palla al piede, e Firrincieli che a tre minuti dalla sirena trova il secondo assist della giornata per Pensabene che però coglie la traversa. Alla sirena sono applausi per il Team Scaletta da parte del pubblico presente, e sorrisi per la presidente Tafuri consapevole che le sue ragazze sono uscite da una gara difficile a testa alta, non risparmiandosi fino all’ultimo possesso giocato.

