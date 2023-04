Nove curiosità sulle auto che scommettiamo non sapevate - Tempostretto

Redazionale. Dal primo semaforo alla più lunga coda di auto

Redazionale – Le auto sono diventate una parte integrante della nostra vita quotidiana ed è difficile immaginare un mondo senza di esse. Con i loro design eleganti e motori potenti, le auto hanno catturato la nostra immaginazione e sono state fonte di fascino per decenni. Ma sapevate che ci sono alcune curiosità interessanti sulle auto che probabilmente non conoscete? In questo articolo esploreremo queste interessanti curiosità sull’auto che sicuramente vi sorprenderanno.

Le moderne auto hanno più linee di codice di un aereo da combattimento

Poiché le auto diventano sempre più complesse, richiedono sempre più software per funzionare correttamente. Infatti, le auto moderne possono avere fino a 100 milioni di linee di codice, che è più di un Boeing 787 Dreamliner e persino di alcuni aerei da combattimento.

Il primo semaforo

Il primo semaforo fu installato a Cleveland, Ohio, nel 1914 . Era un dispositivo azionato manualmente che aveva due colori, rosso e verde. Non fu fino al 1920 che fu inventato il primo semaforo elettrico, sviluppato da un ufficiale di polizia di Detroit di nome William Potts.

La più lunga coda di auto

La più lunga coda di auto della storia si è verificata in Cina nel 2010. La coda è stata causata da una fila di auto lunga 96 km che rimasero bloccate sulla Beijing-Tibet Expressway per più di dieci giorni. Alcuni automobilisti furono costretti a dormire nelle loro auto, mentre altri si divertirono a giocare o a praticare Tai Chi per passare il tempo.

La prima auto a guida autonoma è stata sviluppata negli anni ’80

Sebbene le auto a guida autonoma siano ancora una novità, il primo veicolo autonomo è stato sviluppato negli anni ’80. Si chiamava Navlab ed è stato creato da un team di ingegneri presso la Carnegie Mellon University. Il Navlab utilizzava telecamere e sensori per navigare nei suoi dintorni ed era in grado di guidare su strade pubbliche a velocità fino a 349 km all’ora.

Spie macchina acqua è uno dei segnali più intelligenti di un’auto

L’indicatore di temperatura dell’acqua nelle auto è un componente importante che aiuta a prevenire i danni al motore e a mantenere le prestazioni ottimali ( più su spie macchina acqua ). Misura la temperatura del liquido di raffreddamento del motore e la visualizza sul quadrante sul cruscotto. Se il motore inizia a surriscaldarsi, l’indicatore avviserà il conducente con una luce o un suono di avvertimento, indicando che il motore deve essere raffreddato immediatamente. Al contrario, se il motore è troppo freddo, può causare un’efficienza del carburante scarsa, un’accelerazione più lenta e un aumento delle emissioni.

L’Italia è sede del museo dell’auto più grande del mondo

Il Museo Nazionale dell’Automobile , situato a Torino, in Italia, è il più grande museo dell’auto del mondo. Dispone di oltre 200 esemplari, tra cui automobili, motociclette e biciclette rare e storiche. La collezione del museo comprende veicoli provenienti da molti paesi e periodi diversi, rendendolo una meta imperdibile per gli appassionati di auto.

Macchina della barriera delle 200 mph

La prima automobile a superare la barriera delle 200 miglia orarie è stata costruita in Italia. La prima auto a superare le 200 miglia orarie è stata la Ferrari GTO del 1984, una supercar in edizione limitata progettata per le corse. La GTO era in grado di raggiungere velocità fino a 208 miglia orarie, rendendola la vettura di serie più veloce del suo tempo.

In conclusione, il mondo delle auto è pieno di fatti e storie affascinanti. Che tu sia un appassionato di auto o semplicemente interessato a conoscere di più sulla storia e la tecnologia delle automobili, questi 9 interessanti fatti sulle auto sicuramente ti sorprenderanno e delizieranno.