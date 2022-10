Nubifragi. A Mazzarrà Sant'Andrea interventi di prevenzione

Il comune di Mazzarrà Sant’Andrea gioca d’anticipo sulla stagione delle piogge ed esegue diversi interventi propedeutici ad evitare disagi alla cittadinanza

MAZZARRA’ SANT’ANDREA – Non siamo ancora entrati nella stagione delle piogge, che ogni anno causa disagi in tutta la zona del messinese, ma c’è chi gioca d’anticipo e cerca di prevenire le criticità che ogni anno accompagnano il periodo invernale.

Si tratta del Comune di Mazzarrà Sant’Andrea che proprio in questi giorni ha eseguito alcuni interventi sul territorio. Nello specifico è stata eseguita la pulizia delle saie e dei pozzetti, oltre alla sostituzione di quelle grate soggette ad usurpazione.

Pietrafitta: “Interventi non più straordinari, ma ordinari”

Il sindaco di Mazzarrà Sant’Andrea, Carmelo Pietrafitta, ha commentato gli interventi, spiegando come ormai sia divenuta una prassi operare in anticipo: «La cura del territorio e la sua messa in sicurezza –ha dichiarato- insieme alla salvaguardia dell’incolumità dei nostri concittadini sono stati fin da subito un caposaldo del nostro amministrare. Abbiamo adottato una filosofia per la quale questo tipo di

interventi, all’inizio di ogni stagione invernale, non risultano più di manutenzione straordinaria, ma rientrano nell’ordinario».

Il primo cittadino mazzarrese ha poi concluso, anticipando ulteriori interventi previsti per il territorio.