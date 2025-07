Nuoto, Alessandro Caliri dell’UniMe campione regionale tra gli Esordienti A

Alla Cittadella nel weekend i campionati regionali categoria Esordienti, tra le squadre peloritane spiccano i padroni di casa. Il commento del tecnico Marino

MESSINA – Alla Cittadella Sportiva Universitaria nel fine settimana la società etnea Poseidon si è laureata campionessa tra gli Esordienti A chiudendo a quota 742 punti davanti alla Sicilia Nuoto (576) e la palermitana-trapanese Mimmo Ferrito (562). In gara anche L’UniMe che chiude 14ª in classifica con 60 punti, Swimblu, Power Team Messina e Ulysse che seguono rispettivamente con 14, 9 e 7 punti. In gara c’erano anche tesserati della Naxos Nuoto.

Il risultato più importante, due medaglie, arrivano da Alessandro Caliri della UniMe classe 2012. L’esordiente, al secondo anno nella categoria, si laurea campione regionale nei 100 farfalla, crono di 1’07″83, e vice campione nei 100 stile libero, chiudendo in 1’03″06 e guadagnandosi così l’argento.

Marino: “Contento della stagione e dei risultati”

Soddisfatto Daniele Marino, il tecnico universitario che segue il gruppo degli Esordienti A che si allena in riva allo Stretto, queste le sue parole: “Caliri conclude oggi un percorso costruito nel tempo. Ha fatto delle ottime prestazioni sia nei 100 farfalla che nei 100 stile libero, è un ragazzo che si impegna moltissimo e oggi ha raccolto i frutti di un’annata in cui non ha spiccato tanto ma si è tolto qualche soddisfazione”.

Riguardo la squadra dice: “L’UniMe lavora tanto dietro questi piccoli nuotatori, sono ragazzi che meritano e stanno crescendo. Non pensiamo solo a vincere le medaglie ma lavoriamo ogni giorno per costruire gli atleti e sono loro la nostra soddisfazione. Risultati che portano orgoglio alla squadra. Tanti ragazzi nuovi si sono inseriti subito e sono soddisfatto per questo”.