Nuoto, i Ragazzi dell’Unime si confermano ai vertici della Sicilia

Il punteggio ottenuto al campionato nazionale a squadre colloca le Ragazze al secondo posto e i Ragazzi al terzo su base regionale

MESSINA – In mezzo agli allenamenti della Nazionale giovanile di nuoto la Cittadella Universitaria nella giornata di domenica ha ospitato due manifestazioni regionali, la prova tempi per le gare lunghe 800 e 1500 stile libero e il campionato Nazionale a squadre Ragazzi. In quest’ultima competizione svolta al pomeriggio un solo atleta per squadra poteva competere in ogni gara del programma, i punteggi scaturiti dai tempi nuotati poi hanno dato vita ad una classifica.

In questa particolare classifica, al momento solo siciliana che poi andrà confrontata con quelle delle altre regioni, l’Unime si conferma sul podio regionale. Appena due mesi fa la formazione del tecnico Diego Santoro aveva conquistato il terzo posto ai regionali invernali nella categoria Ragazzi, in quest’occasione con la sezione femminile e la sezione maschile separate il responso dice che al femminile è seconda dietro la Poseidon di Catania avendo ottenuto 9096 punti, mentre al maschile è terza dietro Poseidon e Mimmo Ferrito di Palermo 8177 punti.

La squadra Ragazzi Unime

Le Ragazze che hanno partecipato a questo campionato a squadre sono state: Aurora Coltraro (200 sl, 400 sl), Sonia Cucinotta (100 do, 4×100 sl, 100 sl, 4×100 mx fraz. do), Silvia Raffa (100 ra, 4×100 sl, 200 ra, 4×100 mx fraz. ra), Brenda Usbergo (50 sl, 4×100 sl,4×100 mx fraz. sl), Anita Delia (200 fa, 4×100 sl, 100 fa, 4×100 mx fraz. fa), Aurora Iaria (400 mx, 200 mx), Sofia Barbaro (200 do).

I Ragazzi: Alessandro Barbaro (200 sl, 4×100 sl, 4×100 mx fraz. sl) Gabriele Arena (100 do, 4×100 mx fraz. do), Dario Orbitello (100 ra, 200 ra, 4×100 mx fraz. ra), Alessandro Irrera (50 sl, 4×100 sl, 100 sl), Marco Ceci (200 fa, 4×100 sl), Alessandro Galletta (400 mx, 200 mx), Cristian Molonia (4×100 sl, 400 sl), Davide Bono (200 do), Graziano Aliano (100 fa, 4×100 mx fraz. fa).

I risultati dei messinesi

Sempre per l’Unime si segnalano le buone prestazioni nella rana di Silvia Raffa, sui 100 metri la classe 2011 va ancora sotto il limite per i campionati nazionali. In mattinata buona prova di Antonio Bavastrelli e Gabriele Molonia nei 1500 stile libero, si piazzano ai primi due posti nelle rispettive categorie tra i nuotatori presenti.

Presenti alle gare lunghe i tesserati Swimblu con Sofia Perdichizzi che negli 800 stile libero nuota la prima prestazione tra le presenti nella categoria Cadette. La compagna Giorgia Di Mario fa lo stesso nei 1500 stile libero ma per entrambe non è il personale. Al maschile Antonino Cafarelli si dimostra il migliore dei mamertini nella distanza più lunga.

L’unico tesserato della Power Team è Marco Mangano che negli 800 stile libero nuota sotto i 10 minuti realizzando il suo personale migliorando quasi 30 secondi rispetto alla prova di inizio maggio. Nella stessa gara al femminile ha nuotato solo Ilze Merlino realizzando a sua volta il personale.

L’immagine in evidenza di archivio ritrae la squadra Unime

all’ultimo campionato regionale Ragazzi in vasca corta