L’Unime è terza al Campionato Regionale Ragazzi in vasca corta

La formazione universitaria conquista 12 medaglie, in gara anche le messinesi Power Team, Swimblu, Naxos Nuoto e Neri Fitness

CATANIA – L’Unime chiude al terzo posto con 688 punti, nella tre giorni di gare da venerdì 15 a domenica 17 marzo si è svolto presso le Piscine Nesima il Campionato Regionale di nuoto Categoria Ragazzi in vasca corta, da 25 metri. Stravince la classifica di società la catanese Poseidon con 1220,5 punti, seconda la palermitana Mimmo Ferrito a 870. In classifica ben piazzata, pur senza conquistare medaglie, la Swimblu al settimo posto con 231 punti, entra in graduatoria anche la Power Team 17ª con 40 punti. Neri Fitness, iscritta con il solo Vincenzo Abramo, e Naxos Nuoto presenti ma non vanno a punti con i loro atleti.

Il campionato Ragazzi ha visto competere le donne nate nel 2010 e 2011 e gli uomini nati dal 2008 al 2010. Per Ragazzi e Ragazze venivano assegnati punti ai primi 16 classificati, a parte hanno gareggiato Ragazzi primo anno (R14) per loro medaglie a parte e anche i punti ai primi otto. Il campionato regionale è stata anche una delle ultime occasioni per ottenere il tempo di qualificazione per i Criteria Nazionali Giovanili, nuotano nuovamente sotto il limite Silvia Raffa (Unime) nei 100 rana che si migliora e Anita Delia (Unime) nei 100 farfalla, sfiora l’accesso Giovanni Truglio (Unime) che manca per centesimi di secondo la qualificazione nei 50 e 100 stile libero.

Le medaglie dell’Unime

Ori: Giovanni Truglio nei 100 stile libero e 100 dorso.

Argenti: Anita Delia nei 100 farfalla, Giovanni Truglio nei 50 stile libero, Alessandro Barbaro nei 1500 stile libero, 4×100 e 4×200 stile libero con Barbaro, Truglio, Cristian Molonia e Irrera.

Bronzi: Carola Costarella 50 stile libero, Silvia Raffa nei 100 rana, Alessandro Mazzocca (R14) negli 800 e 1500 stile libero, Giovanni Truglio nei 100 farfalla.

A queste medaglie si aggiungono tanti piazzamenti, individualmente 60 atleti con le loro gare hanno contribuito piazzandosi se non a podio almeno a punti. A punti anche tutte le staffette dell’Unime, unica società a riuscirsi insieme alle altre due che hanno terminato sul podio. Nella prova a squadre da segnalare come Carola Costarella, Anita Delia e Silvia Raffa non siano state schierate in modo da permettergli di prendere parte alla staffette con le atlete delle categorie superiori, da regolamento se avessero preso parte alle staffette di questa categoria sarebbero state escluse dalle gare di settimana prossima. È stata una scelta ponderata per provare a prendere medaglie più pesanti, basti pensare che Costarella ha fatto parte della 4×100 stile libero che ha da poco realizzato il record regionale assoluto in vasca corta al femminile.

I risultati delle altre messinesi

Per la Swimblu: Ginevra Saporita quinta nei 100 rana, sesta nei 200 rana e 400 misti, ottava nei 200 misti e 200 farfalla, decima nei 100 farfalla; Salvatore Calderone ottavo nei 1500 stile libero, nono nei 200 rana e 200 misti, decimo nei 50 stile libero e 100 rana; Cristian Calderone (R14) settimo nei 400 misti e 100 rana, ottavo nei 200 farfalla; Alessandro Saporita quinto nei 200 farfalla.

Per la Power Team: Lorenzo Iannello (R14) sesto 50 stile libero e 100 rana, settimo 200 rana, nono 100 farfalla e 100 stile libero; Marco Mangano (R14) quarto negli 800 stile libero, quinto 200 stile libero, sesto nei 100 e 400 stile libero e ottavo 50 stile libero; Ilze Merlino decima 800 stile libero e tredicesima 200 stile libero. Per Naxos Nuoto miglior risultato di Edoardo Intelisano 18° 100 rana e 20° nei 200 rana. Infine Vincenzo Abramo della Neri Fitness si piazza 19° nei 100 dorso.