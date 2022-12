"Nuova mobilità Messina", l'evento nell'isola pedonale di viale San Martino - Tempostretto

Una quattro giorni dedicata al trasporto elettrico

Parte dalla colonnina di ricarica veloce di Atlante il viaggio ideale della città di Messina attraverso la mobilità sostenibile. Prende il via “Nuova Mobilità Messina”, un percorso verso la mobilità del futuro in una “quattro giorni” interamente dedicata al trasporto elettrico inaugurata questa sera nell’isola pedonale di viale San Martino e Pizza Cairoli.

A tagliare il nastro inaugurale il sindaco di Messina Federico Basile, insieme al vicesindaco Salvatore Mondello e al presidente di Atm Spa Giuseppe Campagna. A seguire una passeggiata attraverso tutta l’area espositiva alla scoperta dell’affascinante mondo del motorsport elettrico e della mobilità del futuro e la presentazione della Ds E-Tense Fe due volte campione del mondo, e della Giulia Etcr di Romeo Ferraris, protagonista del mondiale Etcr, che rimarranno in piazza fino a domenica sera.

Mobilità sostenibile

Più di 50 i mezzi in esposizione, votati alla mobilità del futuro in rappresentanza di oltre 10 marchi. Un viaggio attraverso la storia della mobilità sostenibile, dalle carrozze d’epoca, passando per le auto stradali Ev/Phev, fino alle sportive. E ancora monopattini elettrici, bici elettriche, motorini, bus elettrici e simulatori di guida sportiva.

Attività per bambini

Previste inoltre attività per bambini. I più piccoli infatti non solo potranno colorare le moto e i caschi dei loro sogni ma, grazie alla collaborazione dell’associazione AssoSport Tridente, potranno provare le piccole moto elettriche nella pista appositamente allestita nella piazza. Per loro domenica mattina a cura di Fiab anche un percorso da svolgere in bici. In programma pure una mostra fotografica a cura di Aci. Diversi gli eventi previsti, dalla visita delle “Stelle dello sport” ad una estemporanea d’arte con gli alunni del Liceo Basile, sino a un torneo di Surplace con veicoli elettrici.

I monopattini elettrici

Nell’ambito della cerimonia inaugurale e fino alla conclusione della manifestazione, si potrà inoltre effettuare una prova gratuita dei monopattini elettrici Lime in piazza Cairoli e nei percorsi guidati tracciati dall’azienda. Grazie ad un accordo con Atm, inoltre, chi lo vorrà potrà usufruire di uno sconto del 30 % sulle successive tre corse nei percorsi guidati.

I bus elettrici

Per tutta la durata della manifestazione Atm metterà a disposizione degli utenti bus elettrici di nuova generazione che, con un percorso predefinito, fungeranno da navetta verso tutti i luoghi interessati, con lo scopo di incentivare l’utilizzo dei parcheggi di interscambio, l’uso dei mezzi pubblici e promuovere una mobilità alternativa. A tale obiettivo rispondono anche le tariffe promozionali create ad hoc per l’entrata in vigore delle aree pedonali, dall’8 dicembre all’8 gennaio, che consentiranno di utilizzare i parcheggi di interscambio (Cavallotti e Villa Dante) ad una tariffa speciale di € 2.50 per l’intera giornata.