 Nuova rimonta calda dall'Africa, fino a oltre +35°C dalla prossima settimana

Nuova rimonta calda dall’Africa, fino a oltre +35°C dalla prossima settimana

Daniele Ingemi

Nuova rimonta calda dall’Africa, fino a oltre +35°C dalla prossima settimana

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venerdì 21 Agosto 2026 - 12:30

Ecco il meteo nel Messinese nei prossimi giorni, con le tendenze nella prossima settimana

Mentre sul Nord Europa si iniziano a vedere i primi segnali dell’autunno, con il graduale raffreddamento dell’Artico, a seguito del sensibile indebolimento della luce solare (prima dell’arrivo dell’oscurità invernale sul circolo polare), il progressivo rafforzamento della corrente a getto polare e l’abbassamento di latitudine del flusso atlantico perturbato, avrà come prima conseguenza la rimonta del promontorio africano sul Mediterraneo e sull’Italia meridionale. E quindi il ritorno di masse d’aria più calde in quota, ma anche umide, che già da domenica spingeranno i termometri oltre la soglia dei +33°C +34°C. Il caldo da noi si avvertirà all’inizio della prossima settimana, con punte di oltre +35°C +36°C, anche a Messina.

Sabato 22 agosto 2026

Giornata calda e soleggiata, con cielo sereno o al più poco nuvoloso, eccetto un po’ di nuvolosità sui monti dell’entroterra. Nel pomeriggio e la sera prevalenza di cielo poco nuvoloso. Temperature massime fino a +32°C +33°C, minime sui +26°C (siamo molto sopra le medie delle minime). Venti deboli di brezza, con un grecale debole/moderato sullo Stretto di Messina. Mari quasi calmo, leggermente increspato lo Stretto e lo Ionio.

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Domenica 23 agosto 2026

Sarà una domenica molto calda e afoso, con un cielo velato, o sporcato da qualche cirro di passaggio. Sulla città peloritana il caldo sarà, in parte, mitigato dal grecale che si incanalerà sullo Stretto, spirando moderato sui litorali della zona sud. Le massime in città si spingeranno sopra i +33°C di giorno, e fino a +26°C la notte. Mari da quasi calmi a poco mossi, mosso lo Stretto nella sua imboccatura meridionale.

Tendenza per la prossima settimana

Da lunedì 24 agosto una lingua di aria calda dal Sahara raggiungerà la Sicilia, causando un aumento delle temperature, dapprima in montagna, ed in seguito pure sulle coste. Il caldo da noi si avvertirà soprattutto fra martedì e mercoledì prossimo, con punte di oltre +35°C +36°C, anche a Messina. Per un calo delle temperature, probabilmente, bisognerà aspettare fino al venerdì successivo.

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