Nuova scuola a Tremestieri: a 15 anni dal primo sì, il Comune acquisisce i terreni - Tempostretto

L'esproprio costato oltre 600mila euro. Il plesso scolastico avrà 15 aule, auditorium e palestra: un progetto da 6 milioni che risale al 2008

MESSINA – A Tremestieri sorgerà una nuova scuola elementare con 15 aule, auditorium e palestra. Se ne parla da anni ma adesso l’iter potrebbe essere stato sbloccato grazie a un esproprio che il Comune ha messo in atto nell’area interessata, per una cifra superiore al mezzo milione di euro. Nel dettaglio, la società che ha ceduto il terreno su cui dovrebbe sorgere il plesso scolastico ha detto sì alla somma di 506.946 euro (IVA esclusa).

La somma totale per l’esproprio è di oltre 600 mila euro

La prima approvazione del progetto da parte del Consiglio comunale risale al 2008 e originariamente prevedeva la costruzione di 18 aule più la palestra, sempre a Tremestieri. La versione definitiva, invece, al 2019, dopo l’inserimento dell’opera nei progetti del “Masterplan per il Mezzogiorno – patto per lo sviluppo della città di Messina”. Ma tra ritardi e scadenze e un infinito iter burocratico, 15 anni dopo l’approvazione del progetto originario la scuola resta soltanto sulla carta. Ora il comune si è mosso per acquisire le aree, in modo tale da non far decadere (di nuovo) il termine massimo entro cui portare a termine l’esproprio, di 5 anni dal momento dell’approvazione. La somma totale per completarlo, complessiva di tasse e oneri vari, è di 618.474,12 euro. Il progetto complessivamente, invece, impegna oltre 6 milioni: 6.100.000 euro stanziati con fondi Fsc 2014-2020.

Sorgerà vicino alla stazione

Il terreno in questione si trova a pochi metri dalla stazione ferroviaria di Tremestieri, una delle fermate principali della metroferrovia. Confina a est con il parcheggio costruito (e poco utilizzato) proprio per la metroferrovia mentre a nord si trova un’area residuale dell’ex Sanderson, scollegata dalla parte principale del plesso industriale abbandonato. E nella delibera di Consiglio del 2019 si legge che proprio quest’area, se bonificata, potrebbe essere una sorta di giardino per la scuola stessa. Intorno invece il resto del paese, tra palazzi, posta e attività commerciali varie. Le strade che lo “circondano” sono via Stazione e via Veglia, entrambe perpendicolari alla via Consolare Valeria. La vicinanza al parcheggio potrebbe garantire un importante punto di forza della scuola.

