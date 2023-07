Nuove strisce blu a Torre Faro. Parcheggi a pagamento in via Palazzo dalle 8 alle 24 - Tempostretto

Si tratta di una quarantina di stalli blu, sul lato destro della carreggiata, a partire dall'intersezione con via Circuito

Di Silvia De Domenico

MESSINA – Nuovi parcheggi a pagamento nel villaggio di Torre Faro. Si tratta della via Palazzo, a partire dall’intersezione con via Circuito e per circa 200 metri sono state realizzate le strisce blu sul lato destro della carreggiata. E’ il tratto di strada in cui fra i parcheggi e il guardrail insiste la pista ciclopedonale indicata dalla segnaletica orizzontale e verticale.

A stabilire la sosta a pagamento dalle 08.00 alle 24.00 è l’ordinanza n. 858 di martedì 4 luglio. E’ stata, quindi, installata la segnaletica che indica le fasce orarie e il costo della sosta. Ecco le tariffe: tariffa oraria: 1,00 € – tariffa mattina/pomeriggio (dalle 8 alle 16): 3,00 € – tariffa pomeriggio/sera (dalle 16 alle 24): 3,00 € – tariffa giornaliera (dalle 8 alle 24): 5,00 €.