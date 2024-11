“Nuovi paradigmi della formazione” in memoria di Renato Migliorato

Un convegno universitario a Messina nel segno dell'interdisciplinarietà

MESSINA – Un convegno universitario a Messina nel segno dell’interdisciplinarietà. E soprattutto in memoria del professore Renato Migliorato (nella foto), matematico e intellettuale scomparso nel 2019.

Il programma del convegno, ricordando Renato Migliorato

ACCADEMIA PELORITANA DEI PERICOLANTI

Classe I di Scienze Fisiche, Matematiche e Naturali

Convegno

Nuovi Paradigmi della Formazione:

Unificazione dei Saperi, Interdisciplinarietà e

Transdisciplinarietà

Dedicato alla memoria del Prof. Renato Migliorato dell’Università di Messina

primo Presidente della Mathesis di Messina.

Messina, 27-29 Novembre 2024

Sala dell’Accademia, Piazza Pugliatti n. 1, Messina

Si legge nella presentazione: “Lo scopo del Convegno è mettere in rilievo nuove metodologie

di insegnamento delle scienze, poiché il mondo della formazione deve affrontare sfide importanti, a

causa dei notevoli cambiamenti che la società ha subito negli ultimi anni. Nuove conoscenze in

ambito scientifico hanno sviluppato nuovi approcci didattici per l’apprendimento delle Scienze.

Risulta importante un programma permanente di formazione per i docenti delle Scuole, ma anche

delle Università. Gli studenti apprendono in modo efficiente se coinvolti in una conoscenza integrata,

dove diversi ambiti disciplinari possono interagire e integrarsi. La promozione del dialogo fra le

diverse discipline, della divulgazione scientifica e della conoscenza della Storia e dei fondamenti del

pensiero scientifico possono essere molto costruttivi e influenzare il modo in cui l’educazione viene

impartita e il modo in cui gli studenti la recepiscono”.



Comitato Scientifico e Organizzatore

Liliana Restuccia (Presidente della Mathesis di Messina “Adelina Georgescu”)

Salvatore Magazù, Alessandro Sergi, Maria Teresa Caccamo (Università di Messina)

Gioia Failla (Università Mediterranea di Reggio Calabria)

Enrico Munini (Presidente Federazione Italiana Mathesis, FIM)

Aniello Buonocore (Presidente Mathesis Napoli)

Filomena de Luca (Presidente Mathesis Foggia)