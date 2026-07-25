 Il Messina ingaggia Salvatore Doni, difensore classe 2007

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Redazione

Il Messina ingaggia Salvatore Doni, difensore classe 2007

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sabato 25 Luglio 2026 - 19:00

La società lo descrive come un giovane di prospettiva con struttura fisica importante

MESSINA – L’Acr Messina 1900 comunica di aver acquisito le prestazioni sportive del difensore Salvatore Doni. Classe 2007, Doni è un difensore duttile, capace di ricoprire più ruoli nel reparto arretrato. Dotato di una struttura fisica importante e di buone qualità nella lettura del gioco, si distingue per personalità, lucidità e sicurezza nella gestione del pallone. Un giovane di prospettiva, pronto a proseguire il proprio percorso di crescita mettendo impegno, determinazione e voglia di migliorarsi al servizio del gruppo.

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