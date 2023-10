Nuovo asfalto. In via Cesare Battisti ultimi lavori, da oggi Boccetta e via La Farina - Tempostretto

A giorni riaprirà anche il tratto tra via Tommaso Cannizzaro e viale Europa. A Boccetta si lavora in notturna, in via La Farina no

Aperto il tratto tra via Garibaldi e via Tommaso Cannizzaro, vanno verso la conclusione i lavori nel tratto restante, quello fino al viale Europa. La via Cesare Battisti ha un nuovo volto, anche qui coi cordoli ma con le immancabili auto in seconda fila a ridurre la circolazione ad una sola corsia. Nei prossimi giorni dovrebbe riaprire interamente al traffico.

Viale Boccetta

Da stasera, invece, via ai lavori in viale Boccetta, che si faranno nelle ore notturne. Dalle 20.30 di stasera si lavora sulla carreggiata sud, quella in discesa, nel primo tratto, tra viale Principe Umberto e via Gagini. Non si potrà parcheggiare e la circolazione sarà consentita a corsia unica, quella di volta in volta non interessata dai lavori.

Da venerdì 13 ottobre via ai lavori sull’altra parte, quella tra via Gagini e corso Cavour, alle stesse condizioni. Tutto dovrebbe concludersi sabato 21 ottobre.

Via La Farina

Si faranno di giorno, invece, i lavori in via La Farina. Si inizia oggi e si prosegue fino a martedì 31 ottobre, su entrambe le carreggiate, nel tratto tra via Tommaso Cannizzaro e viale Europa. Anche qui divieto di sosta e circolazione su corsia unica, quella di volta in volta non interessata dai lavori.

A breve, ma non c’è ancora una data, lavori per nuovo asfalto anche in via via Adolfo Celi e viale della Libertà. Disagi inevitabili, ecco perché il sindaco Basile invita i cittadini a usare più i bus e meno le auto.