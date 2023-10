Messina, lavori per nuovo asfalto in 4 grandi strade. Basile: "Usate i bus, non le auto" - Tempostretto

Ci saranno inevitabili disagi, ecco dove. Il sindaco si appella ai cittadini

MESSINA – “Abbiamo avviato la stagione dei grandi asfalti con via Cesare Battisti. Ora tocca a 4 grandi arterie della città, in contemporanea, dal 20 ottobre. Viale Boccetta, in notturna, via La Farina, speriamo pure in notturna, via Adolfo Celi e gran parte del viale della Libertà avranno una strada nuova. Un asfalto drenante e fonoassorbente, con tutele pure per la fuoriuscita delle acque”.

Il sindaco Federico Basile annuncia i lavori dall’8 ottobre e si appella ai cittadini: “Saranno 20 giorni lavorativi di disagi, usate gli autobus e non le auto. Sono in totale 5 lotti da un milione e 200mila euro ciascuno in una città che ha bisogno ovunque di strade nuove. Poi ci dedicheremo ad altre due direttrici, già in programma, in zona sud e nord. Per rifare tutti gli asfalti si sono calcolati circa 80 milioni di euro. Ma stiamo lavorando per migliorare, passo dopo passo, la città”.

Ad affiancare il primo cittadino, nell’annuncio a Palazzo Zanca, sono il direttore generale Salvo Puccio e il vicesindaco e assessore Salvatore Mondello. Quest’ultimo ha ricordato che i lavori nelle strade erano stati rinviati, nel periodo Covid, per far sì che l’amministrazione De Luca destinasse le risorse a chi viveva l’emergenza economica.

Articoli correlati