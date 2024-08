Nuovo cantiere sul Viale della Libertà, traffico in tilt verso il centro di Messina

A causa di lavori dell'Amam alla fognatura un tratto di strada a monte sarà chiusa fino al 24 agosto. Lunghe code e tanta pazienza per tornare in città dalla zona nord

MESSINA – Un tratto della carreggiata nord del Viale Libertà è stato chiuso a causa di alcuni lavori che l’Amam sta realizzando alle fognature tra via Pola e viale Giostra. Il cantiere è stato aperto in mattinata e durerà fino al 24 agosto, con buona pace di centinaia di automobilisti che, chi per lavoro o chi di rientro dal mare dalla zona nord, si sono incolonnati per raggiungere il centro città, convogliati obbligatoriamente su via Pola.

Il traffico, soprattutto nelle ore di punta, è vistosamente aumentato e una lunga coda di auto e mezzi a due ruote si è formata sul Viale della Libertà.