Nuovo centro raccolta a Milazzo. Si potranno gettare anche ingombranti

Già attivo il nuovo centro di raccolta differenziata di Milazzo, sorto presso contrada Masseria dove un tempo sorgeva un supermercato

MILAZZO – Conclusi i lavori, è stato inaugurato questo 11 dicembre il nuovo centro di raccolta differenziata di Milazzo che è stato realizzato presso contrada Masseria, al posto di un supermercato ormai dismesso.

Alla cerimonia d’inaugurazione hanno presenziato gli assessori Romagnolo e Coppolino, il dirigente Marino e i rappresentanti delle ditte che hanno eseguito i lavori, finanziati dalla regione per 800mila euro.

Presso il nuovo centro di raccolta differenziata sarà possibile conferire tutti i rifiuti, ad eccezione dell’indifferenziata. Questo comprende anche i rifiuti ingombranti, come annunciato precedentemente dallo stesso Comune. Il centro di raccolta sarà aperto lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.00 alle 12.00 mentre martedì e giovedì dalle 14.00 alle 18.00 e, infine, sabato e domenica dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00

«Si tratta di un servizio operativo sette giorni su sette -ha spiegato il sindaco di Milazzo, Pippo Midili- Basterà presentarsi con il codice fiscale del titolare dell’utenza Tari e, nel rispetto di quanto previsto dal regolamento, si potrà lasciare il rifiuto, a seconda della tipologia. Al momento non c’è una premialità ma l’obiettivo, da qui ai prossimi 12 mesi, è di incrementare di un 3% il dato della “differenziata” dato che la Regione ha aumentato la percentuale per premiare i Comuni dal 65 al 75 per cento».