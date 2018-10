Vadalive: buona la prima. Musica, varietà, ospiti, gag e tanto divertimento

Lunedì ha avuto finalmente inizio la terza attesissima edizione di Vadalive, il programma di varietà e musica ideato e condotto da Antonio Vadalà.

Quest’anno le novità non si sono fatte attendere, grazie alla produzione di UIDO. – agenzia creativa milanese con sede a Messina che si occupa di sviluppo e comunicazione – lo show è stato ospitato nei locali del centro commerciale Today Center e trasmesso, oltre che in radio sulle frequenze RadioStreet 103.3, per la prima volta, in diretta video su Facebook sulla pagina di Tempostretto e Today Center, su TempostrettoTv e sui canali YouTube.

Mantenendo il suo tradizionale format di successo, con la produzione artistica di Albert Zappa, Vadalive ha alternato musica rigorosamente live, interviste, approfondimenti e svariate gag. Ospiti di questa prima frizzante puntata sono stati il duo vicentino “I GIORNI PARI”, ideatori del cosiddetto ‘Tennis Rock’, che con leloro sonorità dall'anima folk rock/pop ironica, si sono esibiti in particolari performance eseguite con strumenti musicali artigianali unici, ricavati da oggetti riciclati come vecchi lampioni stradali e dal talentuoso cantante e attore di musical di origine messinese MARCO MONDI’, accompagnato in duetto dalla sorella Alessandra. Il tutto condito dagli interventi della giornalista e direttrice di Tempostretto Rosaria Brancatonelle vesti della ormai arcinota pungente - e temuta! - DONNA SARINA, in grado di mescolare serio e faceto con leggiadria e coinvolgimento in perfetta sintonia con il conduttore.

Durante la puntata è stato reso omaggio, con un ricordo ed un ringraziamento, al maestro Antonio Gullo, collaboratore della scorsa edizione di Vadalive, recentemente scomparso: un atto sentito che ci preme sottolineare.

Lo show tornerà puntualissimo dalle 18.30 alle 20.30sempre in diretta radio e video, lunedi 22 ottobrecon nuovi e importanti ospiti e una programmazione, come consuetudine, ricca piacevole e stimolante.