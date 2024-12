Nuovo guasto nella condotta Fiumefreddo, disagi idrici per Messina

"Possibile un ritardo nella distribuzione ma siamo al lavoro per ridurre i problemi", comunica l'Amam

“Un guasto significativo è stato rilevato nella condotta Fiumefreddo, in un tratto nevralgico situato a Mastrissa, tra i Comuni di Taormina e Castelmola. Le squadre di Amam sono prontamente intervenute sul posto, individuando la perdita e attivandosi per prevenire altri danni, inclusi i rischi di frane. I lavori di riparazione sono stati avviati immediatamente e proseguiranno senza sosta anche durante la notte, con l’obiettivo di minimizzare i disagi per i cittadini”. Lo comunica la stessa partecipata.

“Possibili ritardi nella distribuzione idrica”

Continua l’Amam: “L’area interessata, già oggetto di segnalazioni per la sua delicatezza strutturale, è stata prontamente circoscritta per garantire la sicurezza e permettere un intervento rapido ed efficace. Si potrebbero verificare ritardi nella distribuzione idrica. Per eventuali segnalazioni: 090 3687711, numero verde: 800 085584”.

Nei giorni scorsi c’è stato, invece, l’intervento di riparazione della condotta dell’acquedotto Fiumefreddo a Itala. Condotta danneggiata durante i lavori per la posa di una linea elettrica a media tensione, eseguiti da una ditta incaricata da Enel in relazione al raddoppio ferroviario. Per i danni, il Comune chiederà il risarcimento.

