Occhiali, computer e cellulare per la popolazione del Burundi: conclusa la raccolta di beneficenza

A organizzarla è stata Cittadinanzattiva AnTuDo Messina insieme a 18 tra enti e associazioni

MESSINA – Dall’1 ottobre 2024 al 6 gennaio 2025 si è tenuta una raccolta di occhiali da vista e da sole usati, cellulari e computer per la popolazione del Burundi. A organizzarla è stata Cittadinanzattiva AnTuDo Messina insieme a 18 organismi, compreso l’assessorato ai Servizi Sociali del Comune di Messina con in testa l’assessora alle Politiche sociali Alessandra Calafiore e alla collaborazione dell’associazione “Aiutiamo il Burundi”, rappresentata dal dottor Stefano Cirillo.

Il Burundi, ha spiegato l’associazione attraverso il coordinatore Pippo Previti, è il Paese più povero del mondo in base al Pil nominale pro capite, con un reddito annuale di 625 dollari (52 dollari al mese), ed è uno dei Paesi con l’indice di sviluppo umano più basso del pianeta. E quest’anno le associazioni coinvolte nella raccolta da Cittadinanzattiva sono state più della scorsa edizione. Oltre alle già citate, ci sono state Anolf Cisl, Cesv Messina, Kiwanis Antonello da Messina, Gli Invisibili, Francescani di Strada, Associazione Europa Mediterraneo, Lega Antidroga, Legambiente dei Peloritani, Comitato Civico Messina Città Dimenticata, Ufficio Migrantes Diocesi di Messina, Fondazione di partecipazione Antonello da Messina, ACCIR Associazione Cattolica Culturale Italiana Radioperatori, Centro di Formazione Culturale/Politico Alcide De Gasperi, ANIOMRID Associazione Nazionale Insigniti dell’ Ordine al Merito della Repubblica Italiana e Decorati, ANAI Associazione Nazionale Avvocati Italiani sez. di Messina, TDICE Tutela dei Diritti Imprese e Cittadini Europei, Kiwanis Internationale Distretto Italia San Marino Divisione 1, oltre all’ottica Gareffa che- come l’edizione precedente – ha offerto il proprio gratuito e generoso contributo nel fornire la graduazione di tutti gli occhiali da vista per essere gia pronti per la distribuzione dagli oculisti/ottici di quel paese. E “anche la piccola ditta MD Service che ci ha aiutato – cosi come ha già fatto nel 2022 – per la pulizia dei cellulari e tablet”.

Inoltre l’associazione ha ringraziato padre Severin della parrocchia di Bordonaro e l’avvocata Silvana Paratore, legale esperto di politiche sociali che ci ha assistito durante le fasi della presentazione dell’iniziativa e della raccolta. Sono stati raccolti 300 occhiali da vista; 150 occhiali da sole; 8 computer portatili; 60 cellulari, 2 macchine fotografiche, cuffie e carica batteria; 1 tablet.