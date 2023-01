Occhiuto va a trovare "a sorpresa" i medici cubani all'ospedale di Polistena - Tempostretto

«Ho voluto verificare con loro e coi dirigenti medici dello 'spoke' come si fossero integrati e se l'esperienza fosse iniziata nel migliore dei modi»

POLISTENA – Visita a sorpresa del presidente della Giunta regionale Roberto Occhiuto nel primo pomeriggio di oggi nell’Ospedale di Polistena nel quale, ieri, hanno preso servizio 16 medici cubani.

«Sono venuto – ha detto il Presidente – per verificare di persona come si sono integrati i sanitari cubani e se questa esperienza per loro è iniziata nel migliore dei modi.

Ho parlato con loro ma anche con alcuni dirigenti medici dell’Ospedale di Polistena. Ho ricevuto risposte soddisfacenti sia da una parte che dall’altra. Mi auguro – ha concluso Occhiuto – che questa sinergia aiuti a migliorare il sistema sanitario e ospedaliero pubblico, in un territorio delicato come quella della Piana di Gioia Tauro».

