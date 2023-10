Occupazione di suolo pubblico in salsa messinese - Tempostretto

Comportamenti scorretti non adeguatamente sanzionati dal comune

Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Ma dove siamo in Burundi (Repubblica africana povera ma ricca di bellezza, n.d.r.)? No, in via dei Verdi”.

Da tempo evidenziamo attarverso le segnalazioni dei nostri lettori l’uso scorretto dei carrellati. Talvolta, come in questo caso, usati per occupare suolo pubblico in maniera impropria; in altri casi esposti in bella vista su marciapiedi, piazze e vicino ai monumenti. Purtroppo da parte del Comune non assistiamo ancora ad una decisa opera di repressione di questi comportamenti. Speriamo che la situazione cambi rapidamente.