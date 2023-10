"Disonorevole omaggio alla regina Elena" - Tempostretto

Uso scorretto dei carrellati

Segnalazione WQhatsApp al 366.8726275: “Largo Seggiola ringrazia la regina… con i contenitori della spazzatura”.

Da tempo sollecitiamo il Comune ad effettuare un’attenta verifica della modalità di utilizzo dei carrellati da parte dei commercianti messinesi. Molti di loro, purtroppo, anziché custodirli in spazi dedicati all’interno dei negozi, li collocano tutti all’esterno. Li usano, insomma, come se fossero i vecchi cassonetti, di cui ci siamo da tempo liberati. Ricordiamo, invece, che i carrellati vanno esposti singolarmente all’esterno delle attività commerciali in base al calendario previsto per le diverse tipologie di rifiuti.