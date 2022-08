Messina. Impunite abitudini scorrette - Tempostretto

I carrellati non possono stare in bella mostra sui marciapiedi. Molti esercenti fanno orecchio da mercante e non rispettano questa regola

Come tutti sanno, i carrellati per la raccolta differenziata devono essere esposti giornalmente uno per volta in base al calendario dei materiali da conferire.

Purtroppo, invece, questa segnalazione WhatsApp ed altre pervenute al numero 366.8726275 dimostrano che diversi gestori di pubblici esercizi sono refrattari a questa disposizione, che tutti soono chiamati a rispettare, a pena di severe sanzioni. Con la scusa di non possedere sufficienti spazi interni dove custodire i carrellati, diversi esercenti li espongono all’esterno, incuranti del fastidio che recano ai passanti e del pessimo decoro generato.

Il reportage fotografico descrive bene la situazione

In questo caso, il vero e proprio reportage fotografico inviato dal nostro lettore si concentra su una zona potenzialmente pregiata della città. Ci troviamo, infatti, nel marciapiede opposto alla Cortina del Porto che, oltretutto, è il primo biglietto da visita per i turisti delle navi da crociera in arrivo a Messina.

Qui si affaccia il retro dei locali di ristoro che hanno la loro entrata principale sulla via Garibaldi. E’ davvero inaccettabile osservare come il bene di tutti possa essere di fatto privatizzato trattandolo, peraltro, in modo indegno di un contesto civile. Una situazione del genere, oltre al mancato rispetto delle regole per la raccolta differenziata, configura l’ipotesi di occupazione abusiva di suolo pubblico.

Inoltre, passeggiare sul marciapiede risulta davvero difficoltoso, dovendo fare lo slalom tra carrellati e rifiuti. Peraltro, qualche ritrovo fa consumare i suoi prodotti in tavolini collocati nei pressi delle batterie di carrellati. Ma si può arrivare a tanto?

L’area della Cortina del porto va riqualificata

Questa zona della città invece di essere trasformata in un deposito rifiuti andrebbe riqualificata, magari creando nelle ore serali e notturne un’isola pedonale. In ogni caso, però, gli spazi pubblici vanno rispettati e non possono diventare terreno di inciviltà.

Carrellati in bella mostra nel retro di un locale

Altra esposizione di carrellati sul marciapiede

Carrellati e immondizia in pieno giorno ostacolano il transito dei pedoni

Le foto a seguire, infine documentano il fatto che la spazzatura viene regolarmente raccolta da Messinaservizi. Riteniamo, pertanto, che la società di gestione dei rifiuti possa essere consapevole della situazione incresciosa che sin qui abbiamo descritto . E allora perchè chi di dovere non interviene per riportare tutto a una normale condizione di decoro?

Rifiuti in pieno giorno sul marciapiede