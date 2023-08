Omaggio a Battiato: il debutto dei "Patriots" all'arena Villa Dante - Tempostretto

Debutto per il gruppo messinese l'1 settembre alle 21

MESSINA – Omaggio a Franco Battiato. Venerdì 1 settembre, alle ore 21:00, nell’arena di Villa Dante, si terrà il concerto dei Patriots dal titolo “Areknames – Viaggio oltre lo spazio siderale”. L’evento, patrocinato dal Comune di Messina e inserito nell’ambito della rassegna Estate in Villa 2023,

segna il debutto dei Patriots, formazione di giovani musicisti siciliani che intende ricordare la figura artistica, intellettuale e umana di Franco Battiato. L’ingresso è libero.

Con un vasto repertorio di brani che ripercorre la storia discografica di Battiato, tutta

costellata di grandi successi da Bandiera bianca a L’era del cinghiale bianco, da Nomadi a Centro di gravità permanente, passando per canzoni meno note al grande pubblico come Valery, i “Patriots” proporranno al pubblico due ore di musica e spettacolo nelle quali emergerà il ritratto di un’artista poliedrico, innovatore del linguaggio musicale dal pop all’elettronica, fino alle contaminazioni con la musica sacra e l’opera lirica.

I “Patriots” nascono a Messina nel settembre del 2022 da un’idea di Sonny Foschino, Carlo Alex Navarra e Simone Bombaci. La formazione è composta da Sonny Foschino (voce), Silvia Caliò (voce), Simone Bombaci (batteria e percussioni), Maria Pia Favasuli (basso), Francesco Natoli (chitarra), Valerio La Torre (violino), Carlo Alex Navarra (synth e sax) e Michele Puleo (tastiere).