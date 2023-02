"Omaggio a Verga", i vincitori del concorso letterario dedicato allo scrittore siciliano - Tempostretto

Cerimonia di premiazione all'Antica Filanda di Roccalumera

ROCCALUMERA – L’Antica Filanda ha ospitato la cerimonia di consegna dei premi “Omaggio a Verga”. Un’iniziativa promossa dall’Osservatorio dei Beni Culturali dell’Unione dei Comuni, guidato da Ninuccia Foti, che ha voluto così rendere omaggio scrittore catanese nel 100° anniversario della morte. Il premio era articolato in due sezioni. La prima, dedicata agli adulti, aveva come tema un racconto sul ruolo della donna nell’800. La seconda sezione, dedicata agli junior, prevedeva invece un elaborato a tema libero su Verga. Nella prima sezione si è imposto “Tutti lu sannu” di Giuseppe Caminiti di S. Alessio, seguito da “Vossignoria siete il padrone!” di Agata Sava di Catania e “Così è” di Giusy La Boccetta di Furci. Nella sezione “Junior” primo posto ex aequo per Francesco D’Auria (scuola media Furci), Matilde Siligato e Elisa Spartà (scuola media Taormina). Ai vincitori sono andati in premio biglietti del Teatro Val d’Agrò e buoni libro da Cartolibrando. La giuria era presieduta da Mario Gregorio e composta anche da Marcella Russo, Marisa Sturiale, Maria Rita Prestipino e Filippo Brianni.

La cerimonia si è aperta con la lettura di stralci del “Mastro don Gesualdo”, curata da Cettina Sciacca e Maurizio Leo dei Sikilia, e con gli interventi di saluto dell’assessore Natia Basile del Comune di Roccalumera e dal presidente dell’Unione dei Comuni (che ha patrocinato l’iniziativa) Concetto Orlando. Entrambi hanno segnalato l’importanza per gli enti locali di puntare sulla cultura. Per l’Unione è anche intervenuta la presidente dell’Assemblea Noemi Palella, componente dell’Osservatorio, così come il consigliere Santino Saglimbeni. Insieme alla presidente Foti, sono stati il motore organizzativo dell’evento. Riflessioni e contributi sono stati forniti anche dalle professoresse Maria Rita Prestipino, Elsa Muscolino e Marcella Russo, dall’attore-cantastorie Carlo Barbera, dal presidente del Parco Letterario Salvatore Quasimodo Carlo Mastroeni e dello studioso Giovanni Bonarrigo. Durante la serata hanno avuto luogo degli intermezzi musicali curati dai Canterini della Riviera jonica – Melino Romolo di Roccalumera.