Torregrotta, si punta alla videosorveglianza e alla pulizia delle spiagge

Superato lo spettro dell'azzeramento di giunta, i nuovi componenti della squadra nominata dal sindaco Ximone avviano le prime iniziative.

Al primo posto il sistema di videosorveglianza, già discusso più volte in passato, che punterà a scoraggiare atti vandalici e abbandono di rifiuti lungo le strade. Già approvato il progetto di fattibilità, con un impegno di spesa pari a 60.000 euro per la realizzazione e a 44.385 per la manutenzione. Il progetto sarà cofinanziato dalla prefettura di Messina nell'ambito del "Patto per la sicurezza urbana".

Dipendenti comunali e amministratori, inoltre, procederanno nelle giornate di oggi e domani con le operazioni di pulizia straordinaria delle spiagge a cui seguirà grigliatura con mezzo meccanico. Le operazioni partiranno dalla spiaggia di via Sframeni alle 7.00 del mattino.