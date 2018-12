Blitz antimafia: azzerata la Cupola 2. Arrestato il nuovo capo di Cosa Nostra

Maxi operazione antimafia a Palermo. I carabinieri hanno arrestato 46 persone nell’ambito di un’inchiesta che ha portato all’azzeramento della nuova cupola di Cosa nostra.

Nel corso dell’operazione Cupola 2 è stato arrestato chi ha avuto il compito di rimettere in piedi la nuova cupola a Palermo, Settimo Mineo, capo di Cosa Nostra a Pagliarelli diventato il nuovo capo di Cosa Nostra. Ottant’anni e una lunga militanza in Cosa nostra fanno di Mineo un personaggio carismatico. Non usa i telefonini per non essere rintracciato e va lui a trovare i mafiosi delle altre famiglie per evitare rischiosi summit

