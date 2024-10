Violenza sessuale di gruppo su una minorenne, 9 arresti tra Calabria e nord Italia

Gli arresti da parte della Polizia di Stato sono stati eseguiti tra Seminara e altre città del nord Italia

SEMINARA – La polizia di Stato di Palmi, tra Seminara e altre città del nord Italia, ha eseguito un’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere per 5 soggetti e della misura degli arresti domiciliari per altri 4 soggetti, indiziati del reato di violenza sessuale di gruppo continuata e aggravata su una ragazza, all’epoca dei fatti minorenne.

Maggiori dettagli sull’operazione definita “Masnada Ter” saranno comunicati nel corso della conferenza stampa prevista alle ore 11.00 presso la sala “Nicola Calipari” della Questura.