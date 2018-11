Mafia sui terreni dei Nebrodi, 14 arresti

ENNA e CALTANISSETTA - Sono 15 gli indagati dell'operazione Nebros II, sulla gestione mafiosa dei pascoli nella zona nebroidea condotta dalla Dda Nissena e dalla guardia di finanza di Nicosia (Enna), raggiunti da provvedimenti cautelari.

Gli indagati sono accusati a vario titolo di turbata libertà degli incanti con l'aggravante mafiosa e abuso d'ufficio. Nella vicenda, risalente al 2015, ci sarebbe infatti anche lo zampino di Cosa nostra, che mirava al controllo dei pascoli nella zona del Parco di Nebrodi.

Una vicenda che, secondo i magistrati della Dda nissena, riguarda irregolarità nell'assegnazione di 16 lotti destinati ai pascoli, che venivano dati in affidamento dall'azienda speciale Silvio Pastorale del Comune di Troina. Secondo l'accusa l'affidamento degli appalti, nonostante fosse stata indetta una regolare gara, era praticamente pilotato per favorire gli indagati e in questo sistema era coinvolto anche un funzionario pubblico, Antonio Consoli, 44 anni, catanese, presidente pro tempore della Silvio pastorale. (ANSA) Per lui obbligo di presentazione alla Polizia giudiziaria.

Sette persone, invece, vanno in carcere: Sebastiano Foti Belligambi (48 anni, nato a San Teodoro), Giuseppe Foti Belligambi (46 anni, nato a San Teodoro), Anna Maria di Marco (41 anni, nata a San Teodoro), Angioletta Triscari Giacucco (41 anni, nata a Cesarò), Federica Pruiti (40 anni, nata a Bronte), Vita Cavallaro (38 anni, nata a Bronte), Giovanni Foti Belligambi (24 anni, nato a Bronte).

Altri sette ai domiciliari: Salvatore Armeli Iapichino (52 anni, nato a Tortorici), Sebastiana Bevacqua (73 anni, nata a Tortorici), Giuseppe Lupica Infirri (64 anni, nato a Tortorici), Salvatore Lupica Infirri (38 anni, nato a Sant'Agata Militello), Silvestra Calderaro (73 anni, nata a San Teodoro), Santo Coma (39 anni, nato a Bronte), Maria Cantali (59 anni, nata a Catania).