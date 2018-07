Masterplan, nuovi progetti per la realizzazione di assi viari intercomunali

Riunione operativa stamane a Palazzo dei Leoni del sindaco metropolitano Cateno De Luca con i responsabili per l'attuazione del Masterplan. Alla luce della spostamento al 31 dicembre 2021 del termine relativo alla realizzazione delle opere finanziabili nell'ambito del Masterplan, si è deciso di permettere all'intero territorio di poter esprimere progettazioni relative alla realizzazione di assi viari intercomunali.

Sarà definito a giorni un prototipo di accordo di programma tra la Città Metropolitana di Messina e i Comuni interessati per verificare la concreta fattibilità progettuale e, in base ad un cronoprogramma che verrà definito dettagliatamente, si dovrà giungere in tempi brevissimi alla redazione di progetti che possano accedere ai finanziamenti del Masterplan, operazione divenuta possibile in relazione allo slittamento del termine.

L'aggiornamento della riunione di stamane è stato fissato per la prossima settimana, in occasione della quale si stabilirà un cronoprogramma di incontri per i territori che già hanno manifestato informalmente la possibilità di presentare progetti fattibili, condizione alla quale il Sindaco metropolitano ha sempre subordinato la risposta positiva dell'Ente.