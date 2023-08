Oppido Mamertina. Si è svolta la IX edizione "Oppido Cultura e Musica", premio "Le Muse" - Tempostretto

Anche in questa edizione, tanti gli artisti venuti da più parti della Calabria e non solo, anche un premiato dalla provincia di Messina

OPPIDO MAMERTINA – Si è tenuta presso la sala vescovile della comunità, la IX^ edizione dell’evento “Oppido Cultura e Musica” con il premio “Le Muse” organizzato dal Kiwanis Club Palmi – Piana di Gioia Tauro, con il patrocinio del comune di Oppido Mamertina.

Tanti gli artisti venuti da più parti della Calabria e non solo, anche un premiato dalla provincia di Messina; come ogni anno l’evento ha avuto l’obiettivo di le valorizzare personalità che più si sono distinte nel settore Artistico e Culturale: tra i premiati il noto attore Mimmo Crao che ha recitato in Gesù di Nazareth di Zeffirelli, 40 gradi all’ombra del lenzuolo e Yeti – il gigante del XX secolo.

La serata è stata aperta con la premiazione assegnata all’Associazione Kryta di Cutro (KR) che da anni porta nei palchi varie opere teatrali tra cui il musical “Notre Dame de Paris”: una parte del cast (Giuseppe Gallella, Salvatore Macrí, Marzia Ruggieri, Isabella Belfiore) ha eseguito un medley tratto dalla sopracitata opera.

Gli altri artisti premiati sono stati: Michele Arena (Premio per la Musica – Colonne Sonore), Andrea Muratore (Premio per il cinema – Regia), Domenico Randazzo (Premio per il Teatro – Attore), Coro “Magnificat” di Oppido Mamertina (Premio per la Musica – Canto), Marianna Spinelli (

Premio per il suo lavoro di ricerca nell’ambito della storia antica), Pasquale Lentini (Premio per la creazione di Mosaici), Ivan Puglisi (Premio per la Fotografia Artistica).Oltre al premio “Le Muse” ci sono state altri riconoscimenti: è stato consegnato il premio “Kronos” alla già Dirigente Scolastica Antonietta Bonarrigo, il premio “Sirenetta” alla giovanissima Serena Imbrogno di Cosenza che con la sua voce ha incantato il pubblico nella sala , e la Pergamena D’oro alla talentuosa disegnatrice Martina Cannizzaro di Rosarno. Un attestato di Merito è stato consegnato all’Associazione Culturale “Mutamenti” di Crotone. La serata, come ogni anno, è stata condotta da Emmanuele Saccà e Domiziana Pezzani; tra i saluti e gli interventi il presidente del Club Kiwanis l’Architetto Sabina Pezzano e per il comune di Oppido Mamertina l’Assessore Teresa Caia.