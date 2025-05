“Opportunity Day”, tanti giovani vogliono un futuro a Messina

Tre giornate dedicate a orientamento, formazione e lavoro che hanno coinvolto migliaia di giovani e rafforzato il dialogo tra istituzioni, scuole e imprese

Si è conclusa con un bilancio positivo la prima edizione di Opportunity Day Messina, l’iniziativa promossa dall’Assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Messina in collaborazione con l’Università degli Studi di Messina, svoltasi dal 6 all’8 maggio in Piazza Unione Europea, Via Laudamo e Piazza Duomo.

Tre giornate interamente dedicate all’orientamento, alla formazione e al lavoro, che hanno visto una straordinaria partecipazione da parte di studenti, giovani under 35, scuole, imprese e istituzioni. L’evento rientra nel progetto “YoungME”, finanziato con fondi Pn Metro Plus e Città Medie Sud 2021–2027, coordinati dal direttore generale del Comune di Messina, Salvo Puccio, con l’obiettivo di accompagnare i giovani messinesi nei percorsi di crescita personale e professionale. Durante Opportunity Day, i partecipanti hanno potuto incontrare docenti universitari, rappresentanti delle forze dell’ordine, professionisti, imprenditori, enti di formazione e istituzioni, ricevendo informazioni e orientamento su corsi di laurea, Its, stage retribuiti, progetti di impresa e opportunità di lavoro. Momenti di confronto, testimonianze e laboratori esperienziali hanno arricchito un programma intenso e fortemente partecipato.

“Siamo orgogliosi del risultato raggiunto – ha affermato il sindaco Federico Basile –, Opportunity Day ha dimostrato che quando si lavora in sinergia tra istituzioni, mondo accademico e realtà produttive, si possono offrire ai giovani strumenti concreti per costruire un futuro consapevole, qui nella loro città. È questo il modello di comunità che vogliamo promuovere: coesa, attiva, pronta a investire nelle nuove generazioni”.

“Siamo davvero felici dei risultati di questa iniziativa, che si colloca in ideale prosecuzione con l’esperienza dell’Open Day tenuto in aprile presso le nostre strutture del Campus Annunziata – ha dichiarato la prof.ssa Giovanna Spatari, rettrice dell’Università di Messina -. Tantissimi gli studenti, della città e della provincia, che con entusiasmo hanno animato gli stand dei nostri Dipartimenti, seguito i dibattiti in sala Laudamo e approfondito con grande curiosità le numerose opportunità di studio e crescita professionale della nostra offerta formativa. Siamo fermamente convinti dell’importanza di eventi come questo, che vedono unite le Istituzioni civili e culturali, i professionisti e le imprese nella promozione delle tante, importanti risorse di questo territorio e nella valorizzazione delle straordinarie possibilità che esso offre, per scegliere con consapevolezza, costruire un sapere di qualità e dare forma alle proprie aspirazioni”.

“Sono profondamente soddisfatta di questa prima edizione – ha aggiunto l’assessora alle Politiche Giovanili, alla Pubblica Istruzionee Formazione Liana Cannata –, abbiamo creato un ambiente dinamico e partecipato, in cui i giovani sono stati protagonisti e non semplici spettatori. Il successo di Opportunity Day ci spinge a guardare avanti, con l’obiettivo di rendere questo evento un appuntamento stabile e strategico per l’orientamento e l’occupabilità a Messina. Un ringraziamento particolare va anche al prof. Stello Vadalà, esperto del sindaco, che ha dato un prezioso supporto nell’organizzazione e nello sviluppo delle attività svolte durante l’evento, contribuendo a rafforzare il legame tra Comune, Scuola e Università”.