Ora è ufficiale, Jill Biden il 4 dicembre a Gesso

Conferme dal Consolato americano. E cresce l'attesa per l'arrivo della first lady nella terra messinese dei suoi bisnonni

MESSINA – Cresce l’attesa per l’arrivo a Gesso di Jill Jacobs Biden. E ora è ufficiale: è il Consolato americano di Napoli a comunicare alla stampa i suoi spostamenti e mercoledì 4 dicembre, in tarda mattinata, la first lady visiterà la terra messinese dei suoi bisnonni Giacoppo.

Domani sera partirà da Washington e mercoledì 4 dicembre Jill Biden visiterà la base militare Nas (Naval Air Station) Sigonella, a Catania, Italia. Sempre in mattinata, nell’ambito della sua iniziativa Joining Forces a sostegno delle famiglie dei militari e veterani, la first lady incontrerà famiglie legate al mondo militare e terrà un discorso. Poi il passaggio a Gesso.

Sempre nel pomeriggio di mercoledì 4 dicembre, Jacobs Biden partirà dalla Nas Sigonella con destinazione Abu Dhabi, negli Emirati Arabi Uniti.

