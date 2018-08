"Allerta", chiusa la passerella che unisce i lungomare di Furci e Roccalumera

Chiusa la passerella sul torrente Pagliara che unisce i lungomare di Roccalumera e Furci Siculo. La decisione è stata presa nel pomeriggio in seguito all’allerta meteo (arancione) diramata dalla Protezione civile regionale.

Le Amministrazioni comunali di Furci Siculo e Roccalumera hanno deciso di concerto di porre le transenne per impedire l’accesso all’arteria che consente di bypassare il ponte che unisce i due centri attraverso la Statale 114. Sul posto si sono recati i vigili urbani (per Furci era presente il coordinatore Trimarchi), i quali hanno dato seguito all’ordinanza per motivi di sicurezza.