VIDEO Furci. Barche parcheggiate sul lungomare, rimozione forzata e sanzioni

FURCI SICULO. Linea dura dell’Amministrazione comunale per quanti lasciano le barche sul lungomare nel periodo invernale. Il sindaco, Matteo Francilia ha disposto il divieto di sosta con rimozione dei natanti che giacciono sul marciapiede. Francilia ha revocato l’ordinanza numero 109 del 2013 inerente la regolamentazione della sosta delle imbarcazioni sul lungomare e ne ha firmata un’altra con la quale si stabilisce che

“non è consentita la sosta di natanti su tutto il lungomare, compresi Largo Puzzolo e Piazza Petroselli”.

In caso di inottemperanza il Comune procederà direttamente con personale proprio o con l’ausilio di una ditta specializzata alla rimozione forzata delle imbarcazioni “collocate abusivamente” o abbandonate su qualsiasi tratto del lungomare, in piazza Petroselli ed a Largo Puzzolo. Le barche saranno trasportate presso l’autoparco comunale in via Simone Neri in un’area recintata e non custodita.

I proprietari potranno fare richiesta di restituzione entro 30 giorni dal momento del deposito di natanti, trascorsi i quali in assenza di richiesta di restituzione il Comune procederà al loro smaltimento. I contravventori, inoltre, dovranno pagarela sanzione amministrativa che varia da 168 a 674 euro. “Le imbarcazioni in sosta sul lungomare – spiega il sindaco - mettono a rischio la sicurezza e la pubblica incolumità e creano un pregiudizio al decoro urbano”.