Potenziali pericoli dal solaio, chiusa la scuola Primaria di Fiumedinisi

FIUMEDINISI. Da questa mattina le cinque classo della scuola primaria del plesso “S. Domenico Savio” di Fiumedinisi sono stati trasferiti nei locali della “Scuola degli antichi mestieri (ex scuola media) che sorgono in piazza S. Francesco. La decisione è stata adottata dal sindaco, Giovanni De Luca, in via cautelativa. Vige pertanto il divieto all’accesso al primo piano della scuola “Domenico Savio” “al fine di prevenire qualsivoglia situazione di potenziale pericolo per l’incolumità pubblica, fino al termine dell’esecuzione delle indagini sui solai e dell’adozione dei provvedimenti atti all’eliminazione del potenziale pericolo”. L’ordinanza è stata inviata alla dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Alì Terme, all’ufficio scolastico regionale, alla Regione, al prefetto ed ai carabinieri.

Il provvedimento sindacale fa seguito alla relazione firmata dal geometra Carmelo Salma, dipendente dell’area Servizi territoriali e ambientali di Fiumedinisi, inirente le problematiche dei solai dell’edificio che sorge in via Roma ed ospita la scuola dell’Infanzia e la Primaria. “A seguito di una verifica puntuale dei solai mediante battitura con asta di legno – spiega Salma – si è potuto accertare che quasi tutti i locali del primo piano manifestano criticità derivanti dal fatto che in alcuni punti si sono uditi suoni vuoti che fanno presupporre un potenziale fenomeno di sfondellamento delle pignatte”.