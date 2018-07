Rissa in una gelateria di Giardini Naxos. Sospesa la licenza per 10 giorni

Una rissa, lo scorso 3 luglio, aveva creato scompiglio in una gelateria di Giardini Naxos. Oggi il questore di Messina, Mario Finocchiaro, ha disposto la sospensione della licenza di pubblico esercizio per 10 giorni, per motivi di ordine e sicurezza pubblica nei confronti del titolare del locale.

Il provvedimento è stato notificato all’esercente dalla locale Stazione Carabinieri e dello stesso è stato informato anche il sindaco del Comune di Giardini Naxos.