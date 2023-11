Ore di paura ad Alì Terme, vasto incendio lambisce scuola media e palestra. Il sindaco fa evacuare diverse case FOTO - Tempostretto

La situazione è tornata sotto controllo dopo un paio di ore di lavoro dei Vigili del fuoco

ALI’ TERME – Momenti di grande apprensione oggi pomeriggio, dopo le 14, per un vasto incendio divampato oggi pomeriggio alla periferia sud di Alì Terme. Le fiamme si sono propagate da un terreno limitrofo alla scuola Media. Nel volgere di pochi minuti il rogo ha lambito la palestra comunale che sorge nelle adiacenze del plesso. La situazione è apparsa subito molto delicata. Sul luogo sono giunti, tra i primi, il vicesindaco Nino Melato a l’assessore Rita Cicala, i quali insieme ai cittadini residente nel quartiere hanno chiesto l’intervento dei Vigili del fuoco. Con loro sono al lavoro i carabinieri, la Polizia locale, la Croce rossa e gli uomini della Protezione civile. Il sindaco, Tommaso Micalizzi, ha predisposto l’evacuazione delle case che sorgono nella zona interessata dal rogo. In via precauzionale sono state evacuate quattro palazzine. La situazione è tornata sotto controllo dopo un paio di ore di lavoro dei Vigili del fuoco, che hanno circoscritto le fiamme che stavano per raggiungere le abitazioni ed il plesso scolastico. Le operazioni, alle 16, 15 sono ancora in corso ma il peggio sembra passato.