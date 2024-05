Orlando e Bonelli a Messina: “No al ponte”

Oggi a Piazza Cairoli il capolista e il leader di Alleanza Verdi Sinistra

MESSINA – “No al ponte, è un’opera coloniale!”. Leoluca Orlando, capolista Avs, Alleanza Verdi Sinistra, a Messina. erdì 24 maggio, l’appuntamento alle ore 17.00 a piazza Cairoli con Angelo Bonelli, portavoce di Europa Verde. E con i candidati nelle Isole per Avs, la messinese Giuliana Fiertler, Emanuele Barbara, Cinzia Dato.

Al centro dell’incontro elettorale, il Ponte sullo Stretto di Messina e la questione ambientale. “È un’opera faraonica, coloniale e irrealizzabile – ha espresso già Leoluca Orlando nel corso della sua campagna elettorale -, che serve soltanto ad arricchire qualche politico compiacente. Oltre 200 osservazioni dai tecnici del ministero dicono che non si può fare. È un danno all’ambiente sociale e umano. Insiste su una zona notoriamente sismica e migliaia di persone rischiano di essere deportate e private della loro abitazione. Con 14,8 miliardi euro si potrebbero realizzare ferrovie, strade, scuole”.

“Sì a un Parco nazionale

E ancora: “Il ponte sullo Stretto è in contrasto con i criteri Ue del Green Deal, con gli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Onu, con la direttiva europea sugli appalti, quella sull’habitat e degli uccelli, con danni enormi sull’impatto ambientale. L’intera area dello Stretto di Messina andrebbe tutelata istituendo un Parco nazionale dello Stretto e della Costa Viola, come proposto da Angelo Bonelli nel 2023. Così facendo si dovrebbe ripensare al trasporto marittimo dello Stretto, più veloce e sostenibile, con nuovi traghetti a propulsione elettrica o metano verde che riducono anche il tempo di attraversamento. Con le ingenti somme del Pnrr si dovrebbero dotare le aree dei porti, in prossimità degli approdi, di impianti solari per una mobilità green. La Sicilia ha un problema serio con siccità e desertificazione. C’è una tropicalizzazione in corso. Serve investire nelle condotte idriche, negli invasi e nell’economia circolare”.

