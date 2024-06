Scuolabus a Messina, ecco l’avviso pubblico

Ecco da quando si potranno presentare le domande per l'anno scolastico 2024--25

MESSINA – Anno scolastico 2024-25: Messina Social City ha pubblicato l’avviso pubblico per usufruire dello scuolabus. Le domande di iscrizione dovranno essere inoltrate esclusivamente in forma digitale attraverso il sito internet istituzionale dell’azienda a partire dalle 00.00 del 24 giugno e fino alle ore 23.59 dell’ 08 luglio 2024. Il modulo per la compilazione della domanda telematica è disponibile sempre sul sito.

Come si legge nell’avviso, “l’amministrazione comunale ha previsto una compartecipazione a carico delle famiglie. L’applicazione di tariffe ridotte sarà possibile per le famiglie in relazione alle fasce Isee di appartenenza e al numero dei figli che usufruiscono del servizio”.

