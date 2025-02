Ortoliuzzo, la strada è un disastro: dopo il nubifragio interviene la protezione civile FOTO

Ieri il primo intervento, che proseguirà oggi: le foto di come si presenta una delle strade

MESSINA – Le foto (nella gallery in basso) parlano da sole: una strada a Ortoliuzzo è stata massacrata dal violento nubifragio di domenica scorsa. L’asfalto ha ceduto, sommerso da acqua e fango, e nella mattinata di lunedì 3 febbraio è stato necessario l’intervento della protezione civile, che continuerà oggi, martedì 4. Necessaria la pulizia della strada come lo sarà la messa in sicurezza, per garantire il transito di auto e persone.

