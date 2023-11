Ospedale di Milazzo, Leanza: “Massimo impegno in commissione Ars”

Il vicepresidente della commissione sanità all’Ars, Calogero Leanza, interviene sulla questione dell’ospedale Fogliani di Milazzo

MILAZZO – Dopo gli incontri dei giorni scorsi, che hanno visto coinvolti i sindaci del distretto Socio-Sanitario D27 e la dirigenza dell’assessorato regionale alla salute, sulla questione dell’ospedale Fogliani di Milazzo interviene adesso il parlamentare regionale Calogero Leanza.

Il vicepresidente della commissione sanità all’Ars ha dato piena disponibilità a risolvere la questione, dichiarando: «La vicenda che riguarda l’ospedale Fogliani di Milazzo deve essere valutata con la massima attenzione dalla commissione Sanità dell’Ars. Serve inoltre un ulteriore sforzo da parte dell’assessorato alla Salute per andare incontro alla richiesta di nuovi medici e per fare in modo che i lavori previsti al Pronto Soccorso vengano effettuati senza disagi per le necessità dell’utenza».

Leanza ha quindi aggiunto: «Mi aspetto che gli amministratori del comprensorio possano essere ascoltati in commissione al più presto, auspicabilmente già la prossima seduta da parte mia posso garantire il massimo impegno per il presente e per il futuro di una struttura ospedaliera fondamentale per il grande bacino di utenza del territorio».

Adesso si attende la convocazione in commissione, richiesta con urgenza dal primo cittadino mamertino.

